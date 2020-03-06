يوفنتوس يفتح خزائنه لضم نجم روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

يجهز نادي يوفنتوس الإيطالي لتقديم عرض مالي يتجاوز 55 مليون يورو لضم لاعب روما نيكولا زانيولو، حيث أكد النادي رغبته المسبقة في ضم اللاعب إلي صفوف السيدة العجوز خلال الميركاتو القادم.



وظهر اللاعب بمستوي رائع برفقه روما هذا الموسم قبل أن يتعرض للإصابة خطيرة التي أبعدته عن صفوف ذئاب الجبل خلال الأشهر الأخيرة.

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ويضع مسؤولو اليوفي اللاعب تحت أعينهم وسط أهتمام العديد من الأندية الكبيرة بضم موهبة خط الوسط لمنتخب الإيطالي ولكن يعتبر نادي اليوفي هو الأقرب للحصول علي خدمات اللاعب فور عودته إلي مستواه وتعافيه من الإصابة.

وإنضم زانيولو إلي صفوف روما عام 2018م قادماً من نادي إنتر ميلان تحت 19عاماً وينتهي عقده برفقه الذئاب في شهر يونيو لعام 2024م.

وقال نيكولو زانيولو متوسط ميدان نادي روما و نجم منتخب الإيطالي الشاب في تصريحات سابقه إنه كان مشجعاً حيث كان صغيراً ولكنه الآن أصبح رومانيستا.