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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020
تقام اليوم الجمعة 6-3-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.
حيث يلتقي الزمالك المصري أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف ألافيس نظيره فالنسيا في الدوري الإسباني.
ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
الترجي الرياضي أمام الزمالك، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس أمام فالنسيا، تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بادربورن أمام كولن، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 5.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
مارسيليا أمام أميان، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 6.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الرائد أمام الفتح، تقام المباراة في تمام الساعة 3:05 بتوقيت القاهرة، 4:05 بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة السعودية الرياضية.
الوحدة أمام ضمك، تقام المباراة في تمام الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة السعودية الرياضية.
الأهلى أمام الفيحاء، تقام المباراة في تمام الساعة 7:40 بتوقيت القاهرة، 8:40 بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة السعودية الرياضية.
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