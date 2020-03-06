شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يستهدف جوهرة تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 كشفت تقارير صحف انكليزية، ان بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي معجب بقدرات أحد لاعبي ​تشيلسي​ الشبان.

Advertisements وبحسب صحيفة "ذا صن" الانكليزية، إن غوارديولا يتطلع لضم لاعب تشيلسي الواعد بيلي ​غيلمور​. ونال غيلمور (18 عاما) اهتمام السيتي، بعد فوز البلوز على ليفربول (2-0) ضمن منافسات الدور الخامس من مسابقة كأس انكلترا. ولم يخض نجم الوسط الشاب سوى 6 مباريات مع الفريق الأول للنادي اللندني، لكن يبدو أن مدربه فرانك لامبارد عازم على إشراكه في المزيد من المباريات خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يستهدف جوهرة تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.