شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلى .. الجالية المصرية تظهر بآخر مران للأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد من الجالية المصرية في جنوب افريقيا، علي حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي اقيم عصر اليوم، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام غدا السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.



الجالية المصرية فى مران الأهلى (1)



الجالية المصرية فى مران الأهلى (2)

وحرص أفراد من الجالية المصرية على حضور المران الأخير للاهلي الذي اقيم على استاد لوكاس موريبي الذي سيستضيف المباراة.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق غدا امام صن داونز.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد تحدث عن أهمية خروج مباراة صن داونز بشكل جيد على الصعيد الفنى والتنظيمى وكذلك التحكيمى.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات صحفية بعد الاجتماع الفنى للمباراة، إن المباراة تضم فريقين من أقوى فرق أفريقيا، وكل الأنظار ستتجه نحو ملعب المباراة لمتابعتها؛ لأنها واحدة من أقوى مباريات دور الثمانية فى البطولة، لذا لابد أن تُعبّر المباراة عن الكرة الأفريقية التى تتطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

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وأكد مدير الكرة بالأهلى أهمية التنظيم الجيد للمباراة وحضور الجمهور، وكذلك التحكيم الذى سيكون له دور كبير فى نجاح المباراة من عدمها.



الجالية المصرية فى مران الأهلى (3)



الجالية المصرية فى مران الأهلى (4)

ورغم معاناة الأهلى من الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الماضية، إلا أن مدير الكرة بالفريق تمنّى أن تشهد مباراة الغد إدارة جيدة من جانب طاقم التحكيم بقيادة الجامبى بكارى جاساما، وأن تتحقق العدالة التحكيمية فى أرض الملعب، ويبقى بعدها الفوز من مصلحة المجتهد ومن يُحالفه التوفيق.

وكان الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة قد عقد ظهر اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبى، بحضور مندوبى الاتحاد الأفريقى والأهلى وصن داونز، وحضر الاجتماع من الأهلى سيد عبد الحفيظ وسمير عدلى المدير الإدارى وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.



الجالية المصرية فى مران الأهلى (5)

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر غد السبت باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، علماً بأن الأهلى فاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.