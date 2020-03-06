شكرا لقرائتكم ارتياح فى المصري بعد غياب جمهور نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الارتياح داخل صفوف النادي المصرى البورسعيدي بعد تأكد غياب جماهير نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، فى المباراة المقرر إقامتها الأحد المقبل، وذلك بعد قرار بمنع الجماهير من حضور اللقاء في المغرب؛ بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا. Advertisements لكن الاتحاد المغربي للعبة، قرر يوم الأربعاء، إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات في البلاد، دون جمهور؛ خشية انتشار فيروس كورونا، ما رفع معنويات فريق العشري لتجنب الضغط الجماهيري.

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