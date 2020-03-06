شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية: لم نتقدم بطلب لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة حقيقة عدم تقدم الاتحاد بطلب لإستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ، حيث أكد أحمد عبدالله عضو مجلس إدارة الجبلاية أن " كاف " أرسل خطاب يوم 17 فبراير الماضي لمعرفة رأي مصر في استضافة نهائي دوري الأبطال و حدد يوم 20 من نفس الشهر أخر موعد لمعرفة رأي الاتحاد وهو وقت ضيق للغاية للبت في مثل هذه القرارات.

تابع عبدالله لـ " الخليج 365 " : " مثل هذه الأمور الخاصة بإستضافة نهائي كبير مثل دورى أبطال أفريقيا أو نهائى البطولة الكونفدرالية يحتاج لموافقات من الدولة و الجهات المسئولة ، مثل الأمن وغيرها ، وبالتالي لم نرسل أي رد على " كاف" بسبب الفترة الممنوحة.

Advertisements

أضاف نجم الزمالك و منتخب مصر السابق :" أيضا استاد القاهرة الدولي المرشح الأول لإستضافة مثل هذه المباريات سيتم غلقه لفترة بسبب أرضية الملعب وطرح البذور الصيفية بها.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مؤخراً عن طلب دول الكاميرون وتونس والمغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا ، و طلب المغرب أيضا الحصول على تنظيم استضافة نهائي الكونفدرالية للموسم الجاري 2019 - 2020.