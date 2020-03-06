شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلى .. آخر مران لبطل جنوب أفريقيا × 6 لقطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق صن داونز الجنوب أفريقي مرانه الأخير قبل مواجهة الأهلي غدا السبت، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما التونسي علي معلول.

وعنونت صفحة الفريق الجنوب أفريقي على صور المران عبر صفحة النادي الرسمية على تويتر قائلة: التدريب الأخير قبل صدام الغد.

تقام مباراة صن داونز ضد الأهلي، في تمام الساعة الثالثة، عصر السبت، بتوقيت القاهرة لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب، انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.

ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.



مران صن داونز الأخير قبل مواجهة الأهلي (1)

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مران صن داونز الأخير قبل مواجهة الأهلي (2)



مران صن داونز الأخير قبل مواجهة الأهلي (3)



مران صن داونز الأخير قبل مواجهة الأهلي (4)



مران صن داونز الأخير قبل مواجهة الأهلي (5)