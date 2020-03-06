شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ "دليل" الأهلى فى آخر مران له قبل لقاء صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" صور وفيديو من آخر مران للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر قبل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، وتدرب الأهلي اليوم علي ملعب المباراة التي ستنطلق في الثالثة من عصر غدا بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، علما بأن الأهلي فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.



الأهلى



الأهلى فى بريتوريا

كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد تحدث خلال الاجتماع الفني لمباراة الفريق أمام صن داونز عن أهمية خروج المباراة بشكل جيد على الصعيد الفني والتنظيمي وكذلك التحكيمي.

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مران الأهلى

وأوضح عبد الحفيظ خلال الاجتماع أن المباراة تضم فريقين من أقوى فرق إفريقيا، وكل الأنظار ستتجه نحو ملعب المباراة لمتابعتها؛ لأنها واحدة من أقوى مباريات دور الثمانية في البطولة، لذا لابد أن تُعبّر المباراة عن الكرة الإفريقية التي تتطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأكد مدير الكرة بالأهلي أهمية التنظيم الجيد للمباراة وحضور الجمهور، وكذلك التحكيم الذي سيكون له دور كبير في نجاح المباراة من عدمها.

ورغم معاناة الأهلي من الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الماضية، إلا أن مدير الكرة بالفريق تمنّى أن تشهد مباراة الغد إدارة جيدة من جانب طاقم التحكيم بقيادة الجامبي بكاري جاساما، وأن تتحقق العدالة التحكيمية في أرض الملعب، ويبقى بعدها الفوز من مصلحة المجتهد ومن يُحالفه التوفيق.