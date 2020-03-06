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شكرا لقرائتكم صعود الأهلى والزمالك إلى نصف نهائى أبطال أفريقيا يتصدر توقعات القراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توقع 41 % من قراء الموقع تأهل الأهلى والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوز الأحمر على صن داونز بثنائية في مباراة الذهاب وانتصار الزمالك على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
واختار 37 % تأهل الأهلى إلى نصف النهائي وخروج الزمالك في الوقت الذى توقع فيه 18 % إقصاء المارد الأحمر وتأهل أصحاب الرداء الأبيض.
وجاء النسبة الأقل وهى 4 % والتى تحمل خروج الأهلى والزمالك.
ويواجه الزمالك نظيره الترجى مساء اليوم الجمعة على ملعب "رادس" في لقاء الأياب بينما يلتقى الأهلى مع صن داونز غدا السبت في جنوب أفريقيا.
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