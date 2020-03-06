لحظة بلحظة الترجي ضد الزمالك فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال

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جدة - عمرو شويل لحظة بلحظة الترجي ضد الزمالك

يقدم الخليج 365 متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة الترجي ضد الزمالك، فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال الإفريقى.





لحظة بلحظة الترجي ضد الزمالك

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد فى حديثه مع لاعبى الخط الأمامى بالفريق على ضرورة استغلال التسديدات فى مواجهة الترجى التونسى، المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وتحدث كارتيرون مع المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق إنه يعول عليه كثيرا فى استغلال التسديدات على مرمى الترجى فيما حرص المدير الفنى للزمالك على تدريب الفريق فى نهاية الاستعدادات على ركلات الترجيح تحسبا لأي أمر، وفاز الزمالك على الترجى فى القاهرة بنتيجة 3 / 1 ويبحث الأبيض الليلة حول تأكيد انتصاره وتخطى الفريق التونسى لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة.

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كما أصبح يوسف أوباما، لاعب نادى الزمالك، جاهزاً لقيادة الفارس الأبيض فى مباراة الترجى التونسى الليلة بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى الركبة داهمته خلال الفترة الأخيرة، وشارك أوباما فى التدريبات الجماعية للفريق وأصبح جاهزاً للظهور فى اللقاء ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى، فى المواجهة الثالثة للفريقان خلال أقل من شهر، حيث تفوق الأبيض فى المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الأفريقى بثلاثية مقابل هدف، وكررها فى ذهاب دورى الأبطال بالقاهرة.

لحظة بلحظة الترجي ضد الزمالك

لحظة بلحظة الترجي ضد الزمالك

وتأتى مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التى اجتاحت جماهير وإدارة الترجى بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف، والتى اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد أحداث لقاء الذهاب فى القاهرة بإيقاف قائد الترجى خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف معين الشعبانى المدير الفنى ومساعده مجدى التراوى 4 مباريات وعقوبات مالية على الترجى بلغت 140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة فى الثار من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.ويدخل لاعبو الفارس الأبيض مواجهة اليوم وأمامهم هدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائى الأفريقى بحثاً عن اللقب الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاماً، وتحديد منذ عام 2002 عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوى المغربى، كما يرغب الأبيض فى تأكيد جدارته بالتفوق على الترجى والذى تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.