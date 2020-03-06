شكرا لقرائتكم أحمد بلال: الأهلى وبس ولن أشجع الزمالك أمام الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال مهاجم الأهلى الأسبق أنه لن يشجع فريق الزمالك أمام الترجى التونسى في المباراة التي ستقام بين الفريقن مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس ضمن منافسات إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

أكد بلال في تصريحات تلفزيونية أنه أهلاويا ولن يشجع فريق سوى المارد الأحمر لافتا إلى أنه هنأ الفريق الأبيض بعد الفوز على الترجى في لقاء الذهاب لنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

يستضيف الترجي التونسي نظيره الزمالك مساء اليوم (الجمعة) ، على ملعب رادس، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا، وهي المواجهة التي ستحسم بطاقة العبور إلى الدور التالي لضرب موعد الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي، اللذان يلتقيان غدا.

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وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف مع توعدات برد الاعتبار على ملعب رادس ، في ظل تفوق تونسي فى الفترة الأخيرة على ملعبه تجاه عدة فرق