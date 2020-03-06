شكرا لقرائتكم تكليفات إضافية من كارتيرون لأوباما وزيزو فى مواجهة الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، يوسف أوباما وأحمد زيزو لاعبى الخط الأمامى بالفريق، بدور إضافى فى مواجهة الترجى التونسى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وطالب كارتيرون الثنائى أوباما وزيزو، بضرورة أن يتبادلا التواجد فى مركز رأس المثلث الدفاعى بمنطقة الوسط مع الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الفريق حتى يكون هناك سيطرة للفريق الأبيض على منطقة الوسط أمام الترجى.

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وأدى لاعبو الزمالك صلاة الجمعة اليوم فى فندق إقامة الفريق بتونس، حيث يستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة الترجى التونسى وألقى منتصر الرملاوى المدير الإدارى بالفريق خطبة الجمعة على اللاعبين قبل إقامة الصلاة وأصبح يوسف أوباما، لاعب نادى الزمالك، جاهزاً لقيادة الفارس الأبيض فى مباراة الترجى التونسى الليلة بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى الركبة داهمته خلال الفترة الأخيرة، وشارك أوباما فى التدريبات الجماعية للفريق وأصبح جاهزاً للظهور فى اللقاء.

ويدخل لاعبو الفارس الأبيض مواجهة اليوم وأمامهم هدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائى الأفريقى بحثاً عن اللقب الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاماً، وتحديد منذ عام 2002 عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوى المغربى، ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".