شكرا لقرائتكم الرائد يتعادل مع الفتح في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريق الرائد بضيفه الفتح يوم الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الرائد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، كما رفع الفتح رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.