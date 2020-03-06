شكرا لقرائتكم غوارديولا يطمئن جماهير سيتي على إصابة دي بروين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتظر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أحر من الجمر عودة صانع اللعب كيفن دي بروين من الإصابة في وقت يستعد فيه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمواجهة غريمه مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وغاب دي بروين عن انتصار سيتي 1-صفر على شيفيلد وينزداي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الانجليزي في منتصف الأسبوع بسبب إصابة في الكتف.

وقال غوارديولا إن الدولي البلجيكي سقط بشكل سيء على ظهره وكتفه في الدقائق الأخيرة من الانتصار في نهائي كأس الرابطة على أستون فيلا يوم الأحد الماضي.

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة :حالته تتحسن. سيعود يوم السبت إلى التدريبات. لم يتماثل تماما للشفاء لكن حالته تتحسن. اخصائي العلاج الطبيعي أبلغني هذا الصباح أن اللاعب يشعر بتحسن لكنه لم يتماثل تماما للشفاء.

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وأصبح من المؤكد غياب ليروي ساني عن قمة مانشستر بعد أن أقر غوارديولا بأن الجناح الألماني لا تزال أمامه عدة أسابيع قبل أن

يكون جاهزا للعب مع الفريق الأول.

وبعد تعافيه من إصابة طويلة في الركبة عاد ساني إلى اللعب مع فريق تحت 23 عاما في سيتي الأسبوع الماضي. وشارك لنحو ساعة أمام فريق أرسنال تحت 23 عاما.

وأضاف غوارديولا "يحرز تقدما كبيرا لكنه لم يتعاف بنسبة مئة في المئة. أعتقد أن وجوده لعدة أسابيع مع فريق تحت 23 عاما سيفيده. سيشعر هو نفسه بهذا التحسن كل أسبوع وبعدها سأحاول أن أمنحه الفرصة للعب لبعض الدقائق لتجهيزه للعودة في أسرع وقت ممكن.

ولم يخسر يونايتد بقيادة المدرب أولي جونار سولشاير في آخر تسع مباريات خاضها في كل المسابقات وسيعزز فوزه على سيتي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وقال غوارديولا :يطبق يونايتد فكر سولشاير تماما. يتحسن مستواهم. ربما وصلوا إلى أفضل أداء لهم حاليا خلال الموسم.