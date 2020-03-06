الموت يفجع نجم ليفربول الإنجليزي

كتب: ضياء السقا

أفجع الموت نجم ليفربول الإنجليزي، نابي كيتا، بوفاة ابن عمه، برفقة 8 زملائه من نادي إيتوال الغيني، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بغينيا، إثر تعرض حافلة الفريق لحادث مروع مساء الخميس.

ونقلا عن بيان رسمي صدر من الاتحاد الغيني لكرة القدم، فقد تأكد أن ابن عم لاعب خط وسط فريق ليفربول، كان من ضمن اللاعبين التسعة الذين لقوا مصرعهم خلال الحادث، وذلك وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأسفر الحادث الذي وقع بالقرب من العاصمة الغنينية كوناكري عن إصابة 18 شخصا، حيث كان الفريق مسافرا إلى مدينة كانكان لمواجهة فريق كارفاموريا في دوري الدرجة الثانية بغينيا.

وكشف مدير النادي أن حافلة الفريق تعرضت للحادث بسبب عطل في المكابح ما أفقد السائق السيطرة على الحافلة.