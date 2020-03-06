إجراء غريب.. رابطة الدوري الإنجليزي تتخذ قرارا غير مسبوق خوفا من كورونا

كتب: ضياء السقا

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، قرارا غريبا، يحمل تناقضا كبيرا، في إطار جهود بريطانيا في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الرابطة في بيان على موقعها الإلكتروني: "لن يسمح بالمصافحة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين اللاعبين وحكام المباريات اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع حتى إشعار آخر بناءً على المشورة الطبية".

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، ستظل الأندية ومسؤولو المباريات يؤدون بروتوكول الدخول للملعب قبل كل مباراة، لكن عند الدخول إلى ميدان اللعب، سيصطف الفريقان رفقة موسيقى الدوري الإنجليزي، ثم يبدأون في المشي عكس بعضهما دون مصافحة.

والغريب في القرار أن اللاعبين سيلتحمون خلال التنافس على الكرة داخل الملعب، وهو أمر قد يؤدي إلى انتشار العدوى وفق نفس المنطق، أي أن منع التصافح بين اللاعبين لن يقدم جديدا.

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وواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح حول العالم، والإضرار باقتصاديات بلدان كثيرة، رغم محاولات الدول جاهدة للحد من تفشي المرض بتطبيق إجراءات احترازية تحول دون انتشاره.

ووفقا لأخر الإحصائيات، فإن تعداد الإصابات بكورونا حول العالم حتى الآن قد وصل إلى 100330، في حين بلغ عدد الوفيات 3408، منهم 3042 في الصين وحدها، وشفي من المرض 55694.