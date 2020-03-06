تركي آل الشيخ يهدد الخطيب.. ويكشف سر استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

كتب: ضياء السقا

هدد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بتصعيد الموقف، إذا لم تُقبل استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي، والتي تقدم بها منذ أيام.

ونفى آل الشيخ، صحة الأخبار المتداولة عن محادثات مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لإثنائه عن استقالته من الرئاسة الشرفية، قائلًا: «الخبر يتم تسريبه الآن وتداوله ووصلني ... الخبر هذا عارٍ من الصحة جملة وتفصيلًا».

وتابع، في حسابه على «تويتر»، مساء الخميس: «منذ أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجيب على أي اتصال، ومثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب».

وأكد: «إذا لم تُقبل استقالتي فسوف أجمّد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات القادمة، حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم، وحفظ الله مصر وشعبها الكريم ... محبكم ... ادعولي».

وأثار إعلان المستشار تركي، استقالته بشكل مفاجيء من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، حول سر قراره، خاصة أن العلاقة بينه وبين مجلس القلعة الحمراء تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعًا ومحبًا .. حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

تركي يكشف أسباب استقالته

بعد ذلك كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، قائلا: «وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة (الرئاسة الشرفية للأهلي وتوقيتها)».

Advertisements

وتابع تركي، في حسابه على «فيس بوك»: «أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية، ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي، والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث، حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء».

شلبي يكشف سر قرار آل الشيخ

من جانبه، كشف الإعلامي مدحت شلبي عن سر قرار آل الشيخ، وقال خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، إن سبب الاستقالة يعود إلى رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المكافآت التي رصدها المستشار السعودي للاعبين والجهاز الفني للفريق في حالة الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت الماضي.

وأكد شلبي أن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رفض مكافآت آل الشيخ للاعبين والجهاز الفني والإداري، بالإضافة إلى إعلانه تحمل تكاليف طائرة خاصة لسفر اللاعبين وأخرى للجماهير إلى جنوب إفريقيا لمساندة الفريق في مباراة العودة أمام صن داونز يوم السبت المقبل.

تكليف الخطيب بحسم موقف آل الشيخ

وفي سياق متصل، ذكر موقع "صدى البلد"، أن مجلس إدارة الأهلي كلف محمود الخطيب رئيس النادى بالتعامل مع هذا ملف استقالة آل الشيخ وإدارته بشكل كامل.

ومن المنتظر أن يحسم الخطيب، موقف آل الشيخ سواء بقبول استقالته أو رفضها، بعد عودته من بريتوريا، حيث يترأس بيبو بعثة الأهلى بجنوب إفريقيا فى لقاء العودة أمام صن داونز.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً مقنعاً على صن دوانز في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، وسيلتقيا مجدداً يوم السبت المقبل في مباراة الإياب.

وتقدم تركي باستقالته في وقت سابق من الرئاسة الشرفية للأهلي في الـ 18 من مايو عام 2018 إلا أن إدارة النادي الأهلي لم ترد بالاستقالة، قبل أن يعلن مجلس إدارة الأحمر استمراره على في منصبه الشرفي في بداية العام الجاري.