شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بعدم الاعتراض على الحكم في مواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه بضرورة التزام الهدوء وعدم الاستجابة لاستفزازات لاعبي الترجي التونسي في مواجهة الفريقين اليوم في إياب دور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا والتي ستقام علي استاد رادس بتونس.

وطلب المدير الفني الفرنسي من اللاعبين بتجنب التعامل مع قرارات الحكام بعصبية او اعتراض لتجنب الحصول علي إنذارات او عقوبات من جانب الكاف بعد المباراة، خاصة ان المباراة ستكون مشحونة باجواء عصبية علي حكم المباراة بسبب الحضور الجماهيري المتوقع ومحاولة الترجي لتعويض خسارة مباراة الذهاب في القاهرة بثلاثة اهداف مقابل هدف.

وتأتى مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التى اجتاحت جماهير وإدارة الترجى بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف، والتى اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد أحداث لقاء الذهاب فى القاهرة بإيقاف قائد الترجى خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف معين الشعبانى المدير الفنى ومساعده مجدى التراوى 4 مباريات وعقوبات مالية على الترجى بلغت 140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة فى الثار من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.

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وضربت الغيابات صفوف فريق الدم والذهب، حيث يخوض الترجى مواجهة الليلة بعد قرارات الكاف بإيقاف معين الشعبانى، المدير الفنى ومساعده وخليل شمام، رؤوف بن غيث ومحمد على بن رمضان، بداعى الإيقاف، بالإضافة إلى إلياس شتى، بداعى الإصابة، وسط ضغوط جماهيرية كبيرة مطالبة بالثأر من الزمالك، ويقود الترجى على الدكة القيادة الفنية عثمان النجار المدرب المساعد المكلف بالتقييم، بينما سيجلس الشعبانى فى المدرجات، وهو ما يعمل كارتيرون على استغلاله.

من ناحية أخرى أكد مسئول بعثة الزمالك فى تونس أن جميع أفراد البعثة بخير، وأن فندق إقامتهم بعيد عن موقع التفجيرات التى وقعت منذ قليل بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، بعدما تفجير انتحاريين نفسيهما أمام السفارة ما أدى لمقتلهما وإصابة 5 من رجال الأمن التونسى ومواطنة.

وقال مسئول بعثة الزمالك إن بعثة الفريق بعيدة عن م السفارة، مؤكدا أن هناك إجراءات أمنية مكثفة حول فندق إقامة البعثة منذ قدومهم لتونس وأن الأمور تسير بصورة طبيعية حتى الآن، والجميع جاهز لموقعة رادس وحسم التأهل للدور قبل النهائى بدورى ابطال أفريقيا.