شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ"قفشة": نتمى لك عيد ميلاد سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفلت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعيد ميلاد محمد مجدي أفشه صانع العاب الفريق الأحمر الـ 24 .

يحتفل اليوم الجمعة، محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 24، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء في السادس من مارس عام 1996 وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بنادي إنبي.

و أنضم قفشة إلى القلعة الحمراء في موسم الانتقالات الصيفية الماضي، وشارك صانع ألعاب الأهلي في 23 مباراة مع القلعة الحمراء حتى الآن، سجل قفشة 6 أهداف وصنع 8 آخرين.

ويستعد قفشة للمشاركة مع الشياطين الحمر في المباراة المصيرية التي تجمع الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر غد السبت في جنوب أفريقيا، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي بدوري الأبطال، حيث يكفي المارد الأحمر التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد الفوز الذي حصده في القاهرة بنتيجة 2/0، لمواصلة رحلة البحث عن الأميرة الأفريقية التاسعة الغائبة عن دولاب البطولات الأحمر منذ 7 سنوات.

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وخلال مسيرته الاحترافية تنقل قفشة بين عدد قليل من الأندية قبل الاستقرار في النادي الأهلي، حيث انضم صانع ألعاب الفريق البترولي إلى نادي الرجاء في يناير 2015، قبل أن يعود إلى إنبي بعد قطع إعارته.

وبعد تألقه وبزوغ نجمه مع الفريق البترولي، لفت قفشة أنظار الأهلي والزمالك وبيراميدز في الموسم الماضي ليتصارع الثلاثي على الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن بيراميدز قدم عرضاً لا يمكن رفضه لينضم إلى الفريق.

ومع بيراميدز شارك قفشة في 24 مباراة خلال الموسم الماضي استطاع أن يسجل 6 أهداف ويصنع 7 آخرين، ليضع بصمته على 13 هدافاً لفريقه، قبل أن ينتقل إلى محطته الأخيرة حالياً النادي الأهلي.