شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..الجالية المصرية في جنوب افريقيا تحضر آخر مران للأهلي قبل لقاء صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الجالية المصرية في جنوب افريقيا، علي حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي اقيم عصر اليوم، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام غدا السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص أفراد من الجالية المصرية على حضور المران الأخير للاهلي الذي اقيم على استاد لوكاس موريبي الذي سيستضيف المباراة، وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق غدا امام صن داونز.

وتقيم بعثة الأهلى حالياً فى أحد فنادق مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا استعداداً لمباراة صن داونز، المقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد السبت، باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، علماً بأن الأهلى فاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة

وعًقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى وصن داونز اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي، بحضور مندوبى الاتحاد الأفريقى والأهلى وصن داونز، وحضر الاجتماع من الأهلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى وماهر عبدالعزيز إدارى الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ومن بينها زى الفريقين، ومواعيد وصولهما إلى الملعب، والبدء فى عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدى النادى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدى حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم الأخضر.

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الجالية المصرية فى جنوب افريقيا



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