شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: نتمنى تطبيق العدالة التحكيمية فى مباراة الأهلي وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن أهمية خروج مباراة صن داونز بشكل جيد على الصعيد الفنى والتنظيمى وكذلك التحكيمى.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات صحفية بعد الاجتماع الفنى للمباراة، إن المباراة تضم فريقين من أقوى فرق أفريقيا، وكل الأنظار ستتجه نحو ملعب المباراة لمتابعتها؛ لأنها واحدة من أقوى مباريات دور الثمانية فى البطولة، لذا لابد أن تُعبّر المباراة عن الكرة الأفريقية التى تتطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأكد مدير الكرة بالأهلى أهمية التنظيم الجيد للمباراة وحضور الجمهور، وكذلك التحكيم الذى سيكون له دور كبير فى نجاح المباراة من عدمها.

ورغم معاناة الأهلى من الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الماضية، إلا أن مدير الكرة بالفريق تمنّى أن تشهد مباراة الغد إدارة جيدة من جانب طاقم التحكيم بقيادة الجامبى بكارى جاساما، وأن تتحقق العدالة التحكيمية فى أرض الملعب، ويبقى بعدها الفوز من مصلحة المجتهد ومن يُحالفه التوفيق.

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وكان الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة قد عقد ظهر اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبى، بحضور مندوبى الاتحاد الأفريقى والأهلى وصن داونز، وحضر الاجتماع من الأهلى سيد عبد الحفيظ وسمير عدلى المدير الإدارى وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر غد السبت باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، علماً بأن الأهلى فاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.