اتحاد الكرة يوضح لماذا لم يتقدم لاستضافة نهائي دورى أبطال أفريقيا :" كاف السبب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة حقيقة عدم تقدم الاتحاد بطلب لإستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ، حيث أكد أحمد عبدالله عضو مجلس إدارة الجبلاية أن " كاف " أرسل خطاب يوم 17 فبراير الماضي لمعرفة رأي مصر في استضافة نهائي دوري الأبطال و حدد يوم 20 من نفس الشهر أخر موعد لمعرفة رأي الاتحاد وهو وقت ضيق للغاية للبت في مثل هذه القرارات.
تابع عبدالله لـ ”الخليج 365” : " مثل هذه الأمور الخاصة بإستضافة نهائي كبير مثل دورى أبطال أفريقيا أو نهائى البطولة الكونفدرالية يحتاج لموافقات من الدولة و الجهات المسئولة ، مثل الأمن وغيرها ، وبالتالي لم نرسل أي رد على " كاف" بسبب الفترة الممنوحة.
أضاف نجم الزمالك و منتخب مصر السابق :" أيضا استاد القاهرة الدولي المرشح الأول لإستضافة مثل هذه المباريات سيتم غلقه لفترة بسبب أرضية الملعب وطرح البذور الصيفية بها.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، اليوم الجمعة عن طلب دول الكاميرون وتونس والمغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا ، و طلب المغرب أيضا الحصول على تنظيم استضافة نهائي الكونفدرالية للموسم الجاري 2019 - 2020.
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