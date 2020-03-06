شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن 5 مراكز للرجال والسيدات فى قائمة الثمانية الكبار للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن قائمة الثمانية الكبار المتأهلين إلى بطولة نهاية الموسم التى تقام فى مصر PSA World Tour Finals، والتى تضم 8 لاعبين فى منافسات الرجال والسيدات، بشرط أن يكون كل لاعب قد توج ببطولة بلاتينية خلال الموسم، بالإضافة إلى أصحاب أعلى نقاط من اللاعبين الذين شاركوا فى النهائيات الأبرز خلال البطولات.

وتأكد تواجد الأبطال المصريين فى تلك القائمة، على الرغم من أن البطولات البلاتينية فى الموسم الجارى لم تُلعب بالكامل، حيث يتبقى بطولات الجونة وبريطانيا المفتوحة وبطولة بلاك بول للسيدات التى ستقام فى الثامن من مارس الجارى بمصر.

وكان على فرج المصنف الثانى عالمياً قد توج ببطولتى "أمريكا المفتوحة وويندى سيتى"، كما توج محمد الشوربجى ببطولة "جى بى مورجان"، وفاز كريم عبد الجواد ببطولة "الأهرام"، وتوج طارق مؤمن بـ "بطولة العالم"، ليضمن الرباعى أصحاب المراكز الأولى فى التصنيف العالمى المشاركة فى البطولة الأخيرة للموسم، كما حجز مروان الشوربجى مقعداً فى تلك القائمة الذهبية بسبب حصوله على مجموع نقاط أكبر.

وفى منافسات السيدات ضمنت كل من: رنيم الوليلي، نوران جوهر، نور الشربيني، نور الطيب وهانيا الحمامى التأهل، حيث توجت نوران جوهر ببطولة "أمريكا المفتوحة"، كما فازت نور الشربينى "ببطولة العالم وبطولة ويندى سيتي"، وحصل الثلاثى رنيم الوليلى ونور الطيب وهانيا الحمامى على نقاط أعلى، حيث تحتل الوليلى قمة التصنيف العالمي، بينما تحل نور الطيب فى المركز الخامس، فيما تأتى هانيا الحمامى فى المركز العاشر.

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المتأهلون الثمانية