شكرا لقرائتكم خبر عن لجان طبية حول ملعب رادس قبل لقاء الزمالك ضد الترجى بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد، اليوم الجمعة، لجان طبية حول ملعب رادس الذى سيستضيف مباراة الزمالك مع الترجى التونسى، المقرر انطلاقها فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

ويأتى تواجد اللجان الطبية حول ملعب اللقاء كإجراء من الصحة التونسية للحفاظ على سلامة وصحة الجميع خاصة فى ظل الأعداد الجماهيرية الكبيرة المتوقع حضورها فى اللقاء المنتظر بين الفريقان بعدما فاز الزمالك فى لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ومن جانبه أصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بيانا رسميًا حول فيروس كورونا الذى ظهر مؤخرًا فى مدينة ووهان بالصين قبل أن ينتشر فى معظم دول العالم ومن بينها 8 دول أفريقية وهى مصر والجزائر وتونس والمغرب ونيجيريا والسنغال والكاميرون وجنوب أفريقيا، وقال الكاف فى بيانه إن اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقى كُلفت بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة، كما تم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يضم خبراء من مختلف المجالات وخاصة الطبية الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الأفريقية.

وتابع البيان: "نحن لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية والبطولة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للمحليين المقرر عقدها في الكاميرون في الفترة من 4-25 أبريل 2020 "، وأضاف: "الفريق على اتصال بالدول التي تنظم هذه المباريات والتقارير في الوقت المناسب بشأن تحديثات اللجنة التنفيذية.. إذا كان الوضع يتطلب وبالتوافق مع الدول المعنية، فإنه من الممكن إقامة مباريات خلف الأبواب المغلقة وبدون جماهير أو التأجيل أو حتى الإلغاء. في غضون ذلك ، يتم إصدار نصيحة للجهات الفاعلة في اللعبة وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية".