شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث ظهور لكهربا بعد قرار استبعاده من منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، صورة عبر حسابه على إنستجرام، وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى استبعاد كهربا من معسكر الفراعنة فى مارس الجارى المقرر انطلاقه 23 من نفس الشهر استعداداً لمباراتى توجو يومى 26 و29 مارس فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

واستقر جهاز المنتخب بشكل نهائى على عدم استدعاء محمود كهربا، خاصة بعد الأزمة التى تسبب فيها خلال لقاء الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى، والتى ترتب عليها إيقافه لنهاية الموسم الحالي، حيث يرغب الجهاز فى وأد أى فتنة قد تضرب المنتخب.

تلقى اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، وهو ما وضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى أزمة ومأزق خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس فى الجولة الثالثة وبالتالى يواجه الجهاز الفنى أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطنى سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر فى توجو فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

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واستقر الجهاز الفنى للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطنى بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت فى رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادى يتطلب ترانزيت فى أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.