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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، 6 مارس 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، أوباما جاهز لقيادة الزمالك أمام الترجى التونسى فى موقعة رادس، وعقوبة جديدة فى انتظار صالح جمعة بعد عودة الأهلي من جوهانسبرج.. اعرف السبب.

أوباما جاهز لقيادة الزمالك أمام الترجى التونسى فى موقعة رادس

أصبح يوسف أوباما، لاعب نادى الزمالك، جاهزاً لقيادة الفارس الأبيض فى مباراة الترجى التونسى الليلة بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى الركبة داهمته خلال الفترة الأخيرة، وشارك أوباما فى التدريبات الجماعية للفريق وأصبح جاهزاً للظهور فى اللقاء.

عقوبة جديدة فى انتظار صالح جمعة بعد عودة الأهلي من جوهانسبرج.. اعرف السبب

ينتظر صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقوبة جديدة من قبل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، فور عودة الفريق من جوهانسبرج، بعد تغيبه أمس عن مران المستبعدين من مواجهة صن داونز.

اتحاد الكرة يُحدد إبريل المقبل موعدا مبدئيا لعمومية إعتماد اللائحة الجديدة

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، شهر إبريل المقبل موعدا مبدئيا لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة التي سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى الجبلاية، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها واعتمادها.

شوقى غريب يعلن قائمة مباراتىّ كرواتيا والأرجنتين 18 مارس

قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إعلان قائمة المنتخب يوم 18 مارس الجارى استعدادا لمباراتى كرواتيا والأرجنتين يومى 26 و29 من الشهر الجارى في دبى ضمن برنامج الاعداد قبل أولمبياد طوكيو 2020.

اختبار طبى لـ عبد الرحمن مجدى فى الإسماعيلى قبل مواجهة الجونة

يخضع عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى، خلال الساعات القليلة المقبلة، لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة الجونة، المقرر لها الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشرة للدورى، ويعانى اللاعب من بعض الفطريات فى قدمه.

الأهلي يواصل تحركاته لتحقيق العدالة التحكيمية أمام صن داونز بسبب "جاساما"

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واصل النادي الأهلي تحركاته بحثًا عن العدالة التحكيمية، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوقه في المنافسة الشريفة خلال مباراة صن داونز، المقرر لها الثالثة من عصرغداً السبت في إياب ربع نهائي دوري رابطة الأبطال، وأجرى الأهلي اتصالات مكثفة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، منذ أكثر من أسبوعين، لتسجيل قلقه ومخاوفه بعد تعيين الحكم الجامبي، بكاري جاساما، لإدارة مباراة صن داونز المقبلة

فيفا يتولى صياغة البنود محل الجدل فى لائحة اتحاد الكرة

شهدت الأيام الماضية مناقشات واجتماعات بين أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وسارة ساليمون مسئولة الفيفا للتشاور حول اللائحة الجديدة وبعض البنود الخاصة بها، قبل أن يتم الاتفاق على أن يقوم مسئولو الفيفا بصياغة البنود الجديدة محل الجدل وارسالها للجبلاية كى يتم عرضها على الجمعية العمومية تمهيدا لاعتمادها.