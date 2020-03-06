شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام عنصر جديد لجهاز الكرة بالأهلى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عنصر جديد لجهاز الكرة بالأهلى خلال الساعات الماضية فى إطار سعى الإدارة الحمراء لتطوير الملف الطبى، وتطوير منظومة الكرة الحمراء، وعلم ”الخليج 365” أن محمد النجار وهو أخصائى تأهيل انضم لجهاز الكرة بالأهلى وبدأ فى مباشرة عمله بالعمل مع لاعبى الفريق المتواجدين فى القاهرة وعلى رأسهم رمضان صبحى ومحمود عبد المنعم كهربا وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

وتقيم بعثة الأهلى حالياً فى أحد فنادق مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا استعداداً لمباراة صن داونز، المقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد السبت، باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، علماً بأن الأهلى فاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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وعًقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى وصن داونز اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي، بحضور مندوبى الاتحاد الأفريقى والأهلى وصن داونز، وحضر الاجتماع من الأهلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى وماهر عبدالعزيز إدارى الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ومن بينها زى الفريقين، ومواعيد وصولهما إلى الملعب، والبدء فى عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدى النادى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدى حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم الأخضر.