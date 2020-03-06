شكرا لقرائتكم خبر عن استشفا الغلابة.. لاعبو المظاليم يستبدلون أجهزة الثلج بالبراميل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغمر فى المياه الباردة أو العلاج بالبرودة نظام تدريبى عادةً ما يتبع بعد ممارسة التمرينات الرياضية الشاقة، حيث يتم غمر جزء كبير من جسم الإنسان فى حوض من الثلج، وفى الوقت الذى تزداد شعبية حمام الثلج بين الرياضيين فى مجموعة متنوعة من الرياضات، إلا أن استخدامه مازال مثيرًا للجدل، وذلك بسبب خطر انخفاض حرارة الجسم مع إمكانية حدوث الصدمة مما يؤدى إلى الموت المفاجئ.

هذا النظام الاستشفائى يتبعه نجوم كبار فى كرة القدم، مثل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، وبات يتم تطبيقه فى عدد من الأندية المصرية كلُ حسب إمكانياته.

”الخليج 365” يستعرض استحداث نظام الاستشفاء فى دورى المظاليم في الفيديو التالي: