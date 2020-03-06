شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام الترجى بتونس فى البطولات الأفريقية منذ 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر وتونس مع دقات التاسعة مساءً صوب استاد رادس، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك والترجى، والذى يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث لا بديل لفريق الدم والذهب عن الفوز على أبناء ميت عقبة بينما يكفى الفريق الأبيض التعادل بأى نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف واحد.

25 عاماً مرت على آخر هزيمة تلقاها فرسان ميت عقبة من الترجى بشكل عام فى تاريخ مواجهات الفريقين، والتى أقيمت أيضاً على ملعب رادس في 17 ديسمبر عام 1994، حيث كانت أول المواجهات القارية بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا وتعادلا في القاهرة بدون أهداف، قبل أن يفوز الترجي إيابًا 3 – 1، ليحصد أول ألقابه القارية، ويعد هذا الفوز الأخير والوحيد للفريق التونسي على الزمالك في رادس ومنذ ذلك لم يتذوق الترجي طعم الفوز على نظيره الأبيض، ويسعى أبناء كارتيرون في موقعة الليلة للدفاع عن هذا السجل الناصع في تاريخ المواجهات.

الزمالك واجه الترجي من قبل في 8 مباريات في البطولات الأفريقية، شهدت تفوق الزمالك على نظيره التونسي، إذ حقق الفوز خلال 4 مباريات في مقابل مباراة واحدة لصالح الترجي وانتهت 3 لقاءات بالتعادل.

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تجدد اللقاء بين الفريقين في دور المجموعات من نسخة 2002 التي توج بها الأبيض، وتعادل الفريقان ذهابا 1-1، قبل أن يفوز أبناء ميت عقبة إيابا بهدف دون رد.

والتقى الفريقان في دور المجموعات لنسخة عام 2005، حيث تعادلا ذهابا 1-1، أحرز لبطل تونس معين الشعباني المدير الفني الحالي للفريق، وسجل للأبيض محمد عبد الواحد، فيما فاز الزمالك إيابا 2 - 1، بهدفي جونيور وحازم إمام، بينما سجل للترجي فرانك أوليفيرا.

كما التقى الفريقان في مناسبتين خلال دوري أبطال العرب عام2004، وفاز الزمالك خلال المباراتين.

آخر مواجهتين جمعت الزمالك بالفريق التونسي كانتا في 14 فبراير الماضي، حيث فاز الزمالك بنتيجة 3 / 1 في كأس السوبر الأفريقى ليتوج بالبطولة، ثم كرر نفس النتيجة فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال يوم 28 فبراير الماضى والذى أقيم فى استاد القاهرة الدولى.