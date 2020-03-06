شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجرى اتصالات للاطمئنان على بعثة الزمالك فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع المستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك المتواجدة فى تونس لمواجهة الترجى التونسى، مساء اليوم الجمعة، فى استاد رادس ضمن إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، للاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة، والتأكد من سلامة الأجواء الأمنية بعد الحادث الإرهابى الذى وقع أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.

وأكد مسئول بعثة الزمالك فى تونس أن جميع أفراد البعثة بخير، وأن فندق إقامتهم بعيد عن موقع التفجيرات التى وقعت بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، بعد تفجير انتحاريين نفسيهما أمام السفارة ما أدى لمقتلهما وإصابة 5 من رجال الأمن التونسى ومواطنة.

وقال مسئول بعثة الزمالك إن بعثة الفريق بعيدة عن السفارة، مؤكدا أن هناك إجراءات أمنية مكثفة حول فندق إقامة البعثة منذ قدومهم لتونس وأن الأمور تسير بصورة طبيعية حتى الآن، والجميع جاهز لموقعة رادس وحسم التأهل للدور قبل النهائى بدورى ابطال أفريقيا.

Advertisements

وأشار مسئول بعثة الزمالك إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، فالجميع بخير مطمئنا الجماهير المصرية على جاهزيتهم لموقعة رادس والتى ستكون مسرحا كرويا بين فريقين كبيرين وأن فريقه من الجانب الفنى فجميع اللاعبى بحالة جيدة ويتبقى اختيار التشكيل الأساسى للقاء من اختصاصات الفرنسى باتريس كارتيرون.

ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، بإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا فى المواجهة الثالثة التى تقام باستاد رادس بتونس وسط حضور 60 ألف مشجع يدعمون فريق الدم والذهب، وهى المواجهة الثالثة للفريقين خلال أقل من شهر، حيث تفوق الأبيض فى المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الأفريقى بثلاثية مقابل هدف، وكررها فى ذهاب دورى الأبطال بالقاهرة.

وتأتى مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التى اجتاحت جماهير وإدارة الترجى بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف، والتى اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد أحداث لقاء الذهاب فى القاهرة بإيقاف قائد الترجى خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف معين الشعبانى المدير الفنى ومساعده مجدى التراوى 4 مباريات وعقوبات مالية على الترجى بلغت 140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة فى الثار من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.