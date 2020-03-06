الكشف عن إصابة لاعب برشلونة

كشف نادي برشلونة عن تفاصيل إًصابة آرثر ميلو لاعب الفريق الكتالوني، التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق. قال النادي الإسباني في بيانه عبر موقعه الرسمي:" تعرض البرازيلي آرثر لإصابة في كاحله الأيمن، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبل". عبر موقعه الرسمي:" تعرض البرازيلي آرثر لإصابة في كاحله الأيمن، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبل". وتعرض آرثر للإصابة بعد تعرضه لضربة خلال تدريبات البرسا أمس الخميس، وعليه استبعد كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني اللاعب من قائمة الفريق الـضمن منافسات الجولة الـ27 من الليجا.

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