كلوب يؤكد غياب أليسون عن مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي غياب البرازيلي أليسون بيكر، حارس المرمى، عن مباراة الريدز وأتلتيكو مدريد، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "أنفيلد"، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول أمام نظيره أتلتيكو مدريد خلال مباراة الذهاب بهدف دون رد، خلال

المباراة التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وبورنموث المقرر لها غدًا السبت:" نابي كيتا تدرب معنا، وهندرسون يتعافى بشكل جيد، ومن المتحمل أن يلحق بمباراة أتلتيكو، أليسون تعرض لإصابة عضلية وسيغيب

Advertisements

عن مباراة يوم الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد".

وأضاف:" أعتقد أن أليسون سيتعافى بشكل كامل بعد نهاية التوقف الدولي المقبل، وشاكيري غير جاهز بعد".

وشهدت قائمة المنتخب البرازيلي المستدعاه للتوقف الدولى ومباراتى بوليفيا والبيرو ، يومى ٢٧/٣ ، ٣١/٣ ضمن تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكأس العالم ٢٠٢٢، استبعاد أليسون بعد تعرضه للإصابة مع الريدز.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث غدًا السبت ضمن الجولة الـ28 من البريميرليج.