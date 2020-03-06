وزير الرياضة يطمئن على بعثات الاهلي والزمالك والمصري قبل مباراياتهم الأفريقية بالخارج

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدة اتصالات هاتفية مع بعثات أندية الأهلي والزمالك والمصري للاطمئنان على استعداداتهم قبيل انطلاق مبارايات الإياب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة مع نادي الترجي بتونس، ويلتقي عصر غد فريق

النادي الأهلي مع فريق صن داونز بجنوب إفريقيا في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، فيما يلتقي النادي المصري مع فريق نهضة بركان بالمغرب بعد غد الأحد ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الافريقية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي علي الدعم والمؤازرة

لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، والاطمئنان على كافة استعداداتهم، مشيراً إلى النتائج الايجابية التي حققتها الفرق المصرية في مباريات الذهاب ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص امنياته بالتوفيق للاعبي الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في مباريات العودة وتحقيق نتيجة إيجابية تمكنهم التأهل لنصف نهائي البطولتين، استكمالا لمسيرة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.