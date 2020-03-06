الزمالك يهزم بتروجيت 3 / 0 في الدوري الممتاز للكرة الطائرة

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك الفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز . الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز . وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 25 / 18 ، 25 / 19 ، 25 / 17 . بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة 38 يتصدر بها جدول الترتيب مؤقتا .

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