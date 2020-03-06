الرائد يتعادل مع الفتح سلبيًا فى الدورى السعودى

حسم التعادل السلبى مواجهة فريق الرائد أمام نطيره الفتح بنتيجة 0-0 في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله

وبهذة النتيجة يحتل نادى الرائد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٢ نقطة، في حين ياتي نادي الفتح فى المركز الرابع عشر برصيد ١٩ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة. عبدالله الرياضية ، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وبهذة النتيجة يحتل نادى الرائد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٢ نقطة، في حين ياتي نادي الفتح فى المركز الرابع عشر برصيد ١٩ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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