شباب المقاولون يهزم 15 مايو بخماسية فى دورى منطقة القاهرة

فاز شباب المقاولون على نظيره 15 مايو بخماسية فى دورى منطقة القاهرة ، احرز الأهداف مهند محمد هدفين واحمد مدحت هدف وعبدالله خالد هدف ومصطفى وائل هدف. هدف وعبدالله خالد هدف ومصطفى وائل هدف. يقود جهاز فنى للمقاولون سعيد سعد مدير فنى ورامى سعيد مدرب وحمادة بيومى مدرب حراس مرمى وحسن حسام ادارى ومحمد حسام علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب فنى ورامى سعيد مدرب وحمادة بيومى مدرب حراس مرمى وحسن حسام ادارى ومحمد حسام علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب

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