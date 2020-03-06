بيانًا مهمًا من الكاف بشأن فيروس كورونا

أقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، تشكيل لجنة لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا.

قال في بيان رسمي إن اللجنة تقوم بمتابعة ومراقبة الدول التي أبلغت بوجود الفيروس داخلها بالفعل وعددها 8 دول .

جاء نص البيان كالآتي:

يتابع CAF باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا. أبلغت ثمانية (8) دول أفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب أفريقيا.

كلف CAF اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة.

تم تشكيل فريق، تحت سلطة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسئولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الأفريقية.

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نحن لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل

دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية والبطولة النهائية لبطولة توتال الأفريقي (CHAN) المقرر عقدها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أبريل 2020 .

الفريق الطبي على اتصال بالدول التي تنظم هذه المباريات والتقارير في الوقت المناسب بشأن تحديثات اللجنة التنفيذية.

إذا كان الوضع يتطلب عدم إقامة المباريات بالتوافق مع الدول المعنية، فأنه يمكن إقامة مباريات خلف الأبواب المغلقة أو تأجيلها أو حتى إلغائها. في غضون ذلك، يتم إصدار نصيحة للجهات الفاعلة في اللعبة وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO).