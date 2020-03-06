مران قوي لثلاثي حراس الأهلي قبل موقعة صن داونز

خاض ثلاثي حراس مرمى الأهلي، محمد الشناوي وعلي لطفي، ومصطفى شوبير ، مرانًا قويًا اليوم الجمعة، في ختام استعدادات الفريق لمواجهةصن داونز التي تقام غدًا.
وخاض الثلاثي تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس الفريق، والتي اشتملت على بعض الفقرات التدريبية المتنوعة لتجهيزهم لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
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