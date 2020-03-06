الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه اليوم، الجمعة، على استاد لوكاس موريبي؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام الثالثة الساعة عصر غدٍ السبت في إياب دورالثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة، واشتمل على جانب بدني خفيف، وتدريبات الكرة تحت قيادةالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وحرص الجهاز الفني واللاعبون على قراءة الفاتحة قبل انطلاق المران، على استاد لوكاس موريبي.
وكان فايلر قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، قبل التحرك لملعب المباراة
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