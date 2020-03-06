كلوب يغيب عن قائمة الأفضل بشهر فبراير في الدوري الإنجليزي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب عن شهر فبراير الماضي.
شهدت القائمة غياب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، متصدر الدوري،
ضمت القائمة كلا من: ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، و كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد، وشون دايتش مدرب بيرنلي.
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