كلوب يغيب عن قائمة الأفضل بشهر فبراير في الدوري الإنجليزي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب عن شهر فبراير الماضي.

شهدت القائمة غياب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، متصدر الدوري، لأول مرة منذ بداية الموسم بعدما توج بها 5 مرات، عن شهر أغسطس، وسبتمبر، ونوفمبر، وديمسبر، ويناير، في حين حصد فرانك لامبارد مدرب

ضمت القائمة كلا من: ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، و كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد، وشون دايتش مدرب بيرنلي. لأول مرة منذ بداية الموسم بعدما توج بها 5 مرات، عن شهر أغسطس، وسبتمبر، ونوفمبر، وديمسبر، ويناير، في حين حصد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الجائزة عن شهر أكتوبر.ضمت القائمة كلا من: ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، و كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد، وشون دايتش مدرب بيرنلي.

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