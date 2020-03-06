بالصور | كوارث تحكيمية تُشعل الجدل في السعودية..وجماهير الهلال تفتح النار على هؤلاء!

تسببت مواجهة الاتحاد والحزم ضمن منافسات الجولة الـ21 الدوري السعودي للمحترفين، في حالة غضب عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس الخميس حتى صباح اليوم الجمعة 6-3-2020؛ بسبب الأخطاء التحكيمية الساذجة التي ارتكبها الحكم.

المباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، بداية من ركلتي جزاء تم احتسابهما للاتحاد والحزم عند الدقيقتين 61 و95، مرورًا بعدم احتساب هدف صحيح لصالح فريق الحزم في الدقيقة 65.

وتوترت الأمور أكثر بسبب عدم إعادة ركلة جزاء الحزم التي تصدى لها حارس الاتحاد “مارسيلو جروهي” في الوقت القاتل من اللقاء، بسبب تقدمه الواضح من على خط المرمى قبل تنفيذ لاعب الحزم للركلة.

آراء الحكام

خرج العديد من خبراء التحكيم السعوديين ليؤكدوا وقوع أخطاء فادحة في اللقاء، حيث أوضح الحكم الدولي السابق عبد الرحمن الزيد، أن الحكم الأسكتلندي “بوبي مادن” حرم الحزم من هدفٍ صحيح في الدقيقة 65، بعدما تجاوزت الكرة خط المرمى بكامل محيطها أثناء تصدي الحارس للمرة، لكن بوبي مادن أمر بمواصلة اللعب وعدم احتساب الهدف.

واتفق الحكم السابق أحمد الوادعي – الخبير التحكيمي لصحيفة الجزيرة السعودية – مع محلل القنوات الرياضية السعودية “عبد الرحمن الزيد”.

وقال الوادعي “كان يجب على حكم مباراة الاتحاد والحزم إعادة تنفيذ ركلة جزاء الحزم؛ لتقدم حارس الاتحاد مارسيلو جروهي قبل التنفيذ”.

وأضاف “ايضاً حكم تقنية الفيديو كان يتوجب عليه إبلاغ حكم الساحة الاسكتلندي بهذه المخالفة وإبلاغه بضرورة إعادة تنفيذ الركلة من جديد”.

غضب في الهلال

استغل جمهور نادي الهلال فرصة ما حدث في مباراة الاتحاد والحزم، ليبدأوا في تداول بعض الصور عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تُظهر الأخطاء التحكيمية الكارثية التي حدثت.

وأكد الجمهور الهلالي أن القنوات ووسائل الإعلام لن تتعامل مع الأمر ولن تُسلط الضوء عليه بنفس القدر الذي حدث بعد المباراتين الماضيتين لفريقهم في الدوري أمام التعاون والاتحاد.

وأسهب الإعلام المحلي في نقد التحكيم، واتهمه بتقديم خدمات ملموسة إلى الهلال من أجل تحقيق 6 نقاط غير مستحقة، في صراع الصدارة أمام النصر، مؤكدين أن الهلال أكثر أندية المسابقة استفادة من أخطاء الحكام.

وواجهت جماهير الزعيم التشكيك في انتصارات فريقهم بوصف ما حدث بـ “التضخيم الإعلامي للأخطاء التحكيمية”، وما يحدث في بعض مبارياتهم يتكرر في مباريات أخرى لا يكون الهلال طرفًا فيها.

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وكانت مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد التي أقيمت الشهر الماضي وانتهت بفوز الهلال بهدف دون رد، قد شهدت عدم احتساب هدف لصالح العميد سجله رومارينهو في الدقيقة 80 بداعي التسلل.

وفي الإعادة ظهرت الشكوك الكبيرة في عدم صحة القرار، وما أثار الجدل هو إصرار الحكم على رأيه بإلغاء الهدف رغم مشاهدة اللقطة في تقنية الڤار.

وسجل الهلال هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها كارلوس إدواردو، وأظهرت اللقطة دخول عمر خريبين إلى منطقة الجزاء قبل التنفيذ؛ مما يستدعي إعادة ركلة الجزاء.

كذلك فإن مباراة الهلال والتعاون التي فاز فيها الهلال بهدف دون رد تسببت في انتقادات حادة للجنة التحكيم، حيث ثارت الشكوك حيال هدف فوز الهلال الذي أحرزه صالح الشهري، ورأى البعض أن اللاعب محمد كنو كان في موقف تسلل قبل أن تصل الكرة إلى الشهري ليُسجل الهدف.

ورفض حكم اللقاء احتساب ركلتي جزاء لفريق التعاون؛ رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت لمستي يد على ثنائي الهلال محمد البريك ومدالله العليان.

بيان نصراوي

رغم تطبيق تقنية الفار في الدوري السعودي، والاستعانة بالتحكيم الأجنبي خلال كافة مباريات المسابقة، لا تزال الأخطاء التحكيمية مستمرة؛ وهو ما جعل إدارة نادي النصر تُطالب قبل أيام اتحاد الكرة السعودي بإقالة رئيس لجنة الحكام، الأسباني فرناندو تريساكو؛ نظرا للأخطاء التحكيمية الكثيرة.

وجاء نص بيان النادي العاصمي: “نظرًا لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وحرصًا من إدارة نادي النصر على ضمان مبدأ عدالة المنافسة، فقد تقدمت إدارة نادي النصر بخطاب عاجل إلى إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام، ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلبًا على سمعة الدوري السعودي، لضمان عدالة المنافسة للجميع”.

وكان الاتحاد السعودي قد قام بتعيين تريساكو في سبتمبر من العام الماضي، نظرًا لخبراته الكبيرة خلال عمله كمديرًا لإدارة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في الفترة من عام 2004 وحتى 2007.

جدير بالذكر أنه عقب تعادل الاتحاد أمام الحزم في الجولة 27، رفع النادي الجداوي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ12، بفارق الأهداف عن الحزم صاحب المركز الـ13، أما الهلال فيحتل حاليا صدارة الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه نادي النصر.

ويلعب الهلال، غدا السبت، أمام ضيفه الاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، أما منافسه اللدود النصر فينزل ضيفا على فريق الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في ختام مباريات الجولة 21 من المسابقة.