نتيجة مباراة الترجي و الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير الكرة العربية المواجهة النارية والمرتقبة بين الترجي الرياضي التونسي وضيفه الزمالك المصري، في أهم مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020، ضمن منافسات إياب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “جواد بدة”، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “الملعب الاولمبي برادس”، بإدارة من الحكم الجزائري “مصطفى غربال”.

ويدخل الترجي الفريق المضيف، المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تعويض الهزيمة المريرة التي تلقاها الفريق في مباراة الذهاب على “استاد القاهرة الدولي“، بنتيجة (3-1).

ويعاني فريق الدم والذهب من العديد من الغيابات المؤثرة، ومنها “إلياس شتي”، الظهير الأيسر الجزائري الذي أصيب في لقاء الذهاب، بالإضافة إلى فقدانه “محمد بن رمضان” الذي تعرض للطرد.

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ويغيب الثنائي “خليل شمام” قائد الفريق، و”عبدالرؤوف بن غيث” -صاحب هدف الفريق في لقاء الذهاب- بسبب تعرضهم للإيقاف من الاتحاد الأفريقي، ومعهم “معين الشعباني” المدير الفني، ومساعده مجدي التراوي، لإعتدائهم على حكم المباراة.

على الجانب الآخر يدخل الزمالك الفريق الضيف المباراة بمعنويات عالية، بعد ما أثبت علو كعبه في مبارتين متتالتين امام فريق الترجي بعدما حقق الفوز عليهم وبنفس النتيجة في مبارتي كأس السوبر الأفريقي، وذهاب دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.

وسيسعى فريق ميت عقبة إلى الخروج من المباراة بالتعادل السلبي، او تحقيق الفوز بأي الفوز نتيجة، او إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، من أجل خطف أولى بطاقات التأهل إلى دور نصف النهائي.

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