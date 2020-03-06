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رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 3 2020 والقنوات الناقلة لها

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 3 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020، أبرزها مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في كأس مصر، ومباراة الأهلي ضد الفتح في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ8"
الترجي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية ، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ19"


أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الرائد ضد الفتح.
الوحدة ضد ضمك، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية .

الأهلي ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.

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