رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 3 2020 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 3 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ8"
الترجي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ19"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الرائد ضد الفتح.
الأهلي ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.