رياضة | تسريب تشكيل الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب تشكيل الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي اليوم الجمعة ٦ مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.

وشهد تشكيل الزمالك ضد الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا العديد من المفاجآت ابرزها عودة يوسف أوباما وغيرها من المفاجآت.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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الدفاع: محمد عبدالشافى، ومحمود علاء، ومحمود الونش، وحازم إمام.

الوسط: طارق حامد، وفرجانى ساسى، وأشرف بن شرقى، ويوسف أوباما، وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: مصطفى محمد.

يذكر أن مباراة الذهاب بين نادي الزمالك ونادي الترجي كانت قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولي.