رياضة | الجالية المصرية تحضر مران الأهلي الأخير قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجالية المصرية تحضر مران الأهلي الأخير قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضرت الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم عصر اليوم، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام غدا السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وتواجد أفراد من الجالية المصرية على مؤازرة الفريق خلال المران الأخير للأهلي الذي اقيم على استاد لوكاس موريبي.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق غدا امام صن داونز.

وحقق الأهلي الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب القاهرة بهدفين دون رد سجلهما التونسي علي معلول.