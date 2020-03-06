رياضة | أول تعليق من كلوب بعد إصابة نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كلوب بعد إصابة نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن حزنه بعد تعرض حارسه الدولي البرازيلي أليسون بيكر في التدريبات وغيابه عن مباراة الفريق أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " المقرر إقامتها غدا السبت علي ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "أليسون أصيب في الورك أثناء التدريبات وسيغيب عن لقاء بورنموث غدا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لكن لا نعلم هل يلحق بمباراة دوري أبطال أوروبا أمام اتلتيكو مدريد الإسباني أم لا سنرى بعد مباراة الغد".

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وأضاف مدرب ليفربول:" هناك إحتمالية مشاركة هندرسون أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بعد اقترابه من التعافي بالإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي"

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.