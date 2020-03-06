رياضة | قائمة البرازيل لمواجهتي بوليفيا وبيرو في التصفيات المؤهلة لمونديال 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة البرازيل لمواجهتي بوليفيا وبيرو في التصفيات المؤهلة لمونديال 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
القائمة ضمت كلا من :-
حراسة المرمى : ويفيرتون "بالميراس" - إيدرسون "مانشستر سيتي" - إيفان "بونتي بريتا"
خط الدفاع : داني ألفيش "ساوبالو" - دانيلو "يوفنتوس" - أليكس ساندرو "يوفنتوس" - رينان لودي "أتلتيكو مدريد" - تياجو سيلفا وماركينينوس "باريس سان جيرمان" - ميليتاو "ريال مدريد" - فيلبي "أتلتيكو مدريد"
خط الوسط : كاسيميرو "ريال مدريد" - فابينهو "ليفربول" - جيوماراس "ليون" - أرثور "برشلونة" - كوتينيو "بايرن ميونيخ" - إيفرتون ريبيرو "فلامينحو"
خط الهجوم : نيمار دا سيلفا "باريس سان جيرمان" - إيفرتون "جريميو" - فيرمينو "ليفربول" - برونو هينريكي "فلامينجو" - ريتشارلسون "إيفرتون" - جابريل "فلامينجو" - جابريل خيسوس "مانشستر سيتي"