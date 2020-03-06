رياضة | قائمة البرازيل لمواجهتي بوليفيا وبيرو في التصفيات المؤهلة لمونديال 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة البرازيل لمواجهتي بوليفيا وبيرو في التصفيات المؤهلة لمونديال 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قائمة نجوم السيليساو استعدادًا لمباراتي بوليفيا وبيرو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. القائمة ضمت كلا من :- حراسة المرمى : ويفيرتون "بالميراس" - إيدرسون "مانشستر سيتي" - إيفان "بونتي بريتا" Advertisements خط الدفاع : داني ألفيش "ساوبالو" - دانيلو "يوفنتوس" - أليكس ساندرو "يوفنتوس" - رينان لودي "أتلتيكو مدريد" - تياجو سيلفا وماركينينوس "باريس سان جيرمان" - ميليتاو "ريال مدريد" - فيلبي "أتلتيكو مدريد" خط الوسط : كاسيميرو "ريال مدريد" - فابينهو "ليفربول" - جيوماراس "ليون" - أرثور "برشلونة" - كوتينيو "بايرن ميونيخ" - إيفرتون ريبيرو "فلامينحو" خط الهجوم : نيمار دا سيلفا "باريس سان جيرمان" - إيفرتون "جريميو" - فيرمينو "ليفربول" - برونو هينريكي "فلامينجو" - ريتشارلسون "إيفرتون" - جابريل "فلامينجو" - جابريل خيسوس "مانشستر سيتي"

Advertisements