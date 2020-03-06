رياضة | لامبارد يوضح موقف الإصابات في تشيلسي قبل مباراة إيفرتون بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يوضح موقف الإصابات في تشيلسي قبل مباراة إيفرتون بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المدرب الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على توضيح موقف الإصابات في الفريق قبل مواجهة إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في البريميرليج.

ويحل فريق إيفرتون ضيفا على فريق تشيلسي يوم الأحد المقبل وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "هودسون اودوي اصيب من جديد وسيتم فحصه اليوم في وقت متأخر، زلم نستعجل عودته، ولقد عاد للتدريبات ثم اصيب مجددا، والامر صعب جدا له".

وواصل : "‏بوليسيتش ولوفتس شيك شاركوا في مباراة خلف الكواليس في الكوبهام، ولقد شاهدتها توا وهما يحاولون الوصول لافضل معدلات بدنية للمشاركة معنا".

وتابع : "‏كوفاسيتش خارج مباراة ايفرتون بينما ويليان لديه فرصة، وتامي ابراهام لم يتدرب معنا حتى الآن بسبب إصابته الأخيرة ولكنه على الطريق الصحيح".