رياضة | فينيسيوس يكشف كواليس خلافه مع نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس يكشف كواليس خلافه مع نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني عن الأسباب التي تسببت في دخوله في شجار مع جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة أثناء لقاء كلاسيكو الأرض الذي فاز به الملكي بثنائية نظيفة وخطف بها صدارة جدول الدوري من غريمه التقليدي برشلونة.

وقال فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على يوتيوب:"كنت أظن أن بيكي قام بدهسي ثم رأيت الفيديو وعرفت أنه لم يكن بيكي بل أرتور".

واختتم بيكي تصريحاته قائلاً:"لهذا نعتني بيكي بالمجنون" وشوهد بيكي وهو يصرخ في فينيسيوس لحظة الشجار ويكرر جملة"لم ألمسك".

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وتمكن النجم البرازيلي الشاب من تسجيل هدف الملكي الأول ثم أضاف زميله ماريانو دياز هدفاً ثانياً ليمنح ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني على حساب برشلونة.

يذكر أن ريال مدريد سيحل ضيفًا على ريال بيتيس ويستضيف برشلونة نظيره ريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.