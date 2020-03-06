رياضة | فيروس كورونا يهدد الجماهير في الملاعب الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يهدد الجماهير في الملاعب الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن رابطة أندية الدوري الإنجليزي يقوم بدراسة لعب مباريات الدوري في المرحلة المقبلة بدون حضور الجماهير وذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا الذي يهدد المسابقات والبطولات الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن رابطة الدوري الإنجليزي تخطط لاصدار قرار بلعب مباريات الدوري الإنجليزي في الفترة القادمة بدون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن رابطة الدوري تتناقش يومياً مع الحكومة الإنجليزية في هذا الشأن من أجل اتخاذ القرار المناسب في ظل انتشار فيروس كورونا.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومة الإيطالية كانت قد قررت منع حضور الجماهير في أي نشاط رياضي في البلاد حتى يوم الثالث من أبريل المقبل كما سارت الجامعة الملكية المغربية على نفس طريق الحكومة الإيطالية وقررت منع حضور الجماهير في المباريات في الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه بسبب انتشار فيروس كورونا فإنه تم تأجيل العديد من البطولات المحلية والقارية في مختلف بلدان العالم خاصة وأن البطولات الرياضية تشهد حضور جماهيري كبير.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول الذي يلعب في صفوفه النجم المصرى محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن برصيد 79 نقطة.